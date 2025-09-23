ビジネスメールで「ご確認下さい」と書く人、あなたの周りにもいませんか？実は、この「ください」を漢字にするか、ひらがなにするかで、その人の隠れた性格や欲求が見えてくるかもしれません。メールの些細な表現から相手の”頭の中”を読み解き、仕事上のリスクを見抜くヒントがここにあります。（文／心理学者・立正大学客員教授内藤誼人）メールの文面を見ればその人の性格がわかるみなさんは、「クイーンズ・イングリッシ