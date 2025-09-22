ニューストップ > スポーツニュース > 世界陸上女子やり投げで銅メダル獲得 豪選手は実はドクターだった 世界陸上2025 スポーツニュース・トピックス 東スポWEB 世界陸上女子やり投げで銅メダル獲得 豪選手は実はドクターだった 2025年9月22日 13時12分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 陸上の世界選手権で、医師の選手がメダルを獲得し、注目を集めている オーストラリア代表の選手で、女子やり投げ決勝で銅メダルを獲得 今大会前には救急外来で男性の命を救い、代表に合流したという 記事を読む 関連の最新ニュース 世界陸上2025 記事時間 世界陸上女子やり投げで銅メダル獲得 豪選手は実はドクターだった 記事時間 09/22 08:03 「世界陸上」に呼ばれなかった中井美穂 泣いていましたとの情報も 記事時間 09/22 07:03 世界陸上で金メダル獲得の米女子選手 日本でとんかつ堪能「夢のよう」 おすすめ記事 【1ミリの誤差が命取り】伝説の美容師ヴィダル・サスーンの“耳切り事件” 2025年9月22日 6時40分 接触、転倒…“顔面を踏まれた男”が金メダル！ 3000m障害、衝撃の予選アクシデントから「災い転じて福に…」【東京世界陸上】 2025年9月16日 5時33分 マダニ媒介「SFTS」の90代男性患者死亡 2025年の患者7人目で過去最多 対策の徹底を呼びかけ＝静岡県 2025年9月18日 15時10分 「おなら」がよく出るのは「大腸がん」の初期症状？医師が監修！ 2025年9月22日 2時0分 医療現場や立ち仕事に最適！【クロックス】のサンダルで疲れ知らずの一日を！Amazonで販売中！ 2025年9月18日 16時30分