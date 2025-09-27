女子三段跳び世界記録保持者のロハス国立競技場で行われた陸上の世界選手権東京大会は、9日間の熱戦を終えて21日に幕を閉じた。女子三段跳びの世界記録保持者で、今大会は銅メダルだったユリマル・ロハス（ベネズエラ）は、ファンにメダル渡すサービス精神を見せていた。大会第6日、18日の決勝。1回目に14メートル76を跳んだロハスだが、この後に記録を伸ばせず。18センチ差で頂点には届かず銅メダルだったが、勲章とともにフ