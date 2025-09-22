最新技術を詰め込んだ飛行船？フィンランドの航空企業ケルーは2025年9月17日、自社開発の無人飛行船「ケルーLTA」が、地雷除去支援のための実証実験「デジタル地雷除去プロジェクト」に参加したと発表しました。【動画】優雅に浮いてる!? これが、空中監視を行う自律飛行船ですこのプロジェクトは、パトリア、サーブ、ウニキエなどの北欧企業と、フィンランド技術研究センター（VTT）が連携して進めているもので、空中監視、セ