ワコムは9月17日、クリエイティブ初心者向けの液晶ペンタブレット「Wacom One 14」を9月30日に発売すると発表した。価格は39,800円。Wacom One 1414.0型のフルHDディスプレイを搭載し、本体重量約750グラムの軽量設計を実現した液晶ペンタブレット。Windows PC、Mac、Chromebookに対応し、マンガやイラスト制作をはじめ、写真編集やPDF注釈などの日常作業にも活用できる。液晶パネルには反射を抑えるアンチグレア加工と指紋汚れを