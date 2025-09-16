フランス映画『A Little Something Extra（英題）』が、『サムシング・エクストラ！ やさしい泥棒のゆかいな逃避行』の邦題で12月26日に日本公開されることが決定。あわせて予告編とポスタービジュアルが公開された。 参考：杏、日本とフランスの二拠点生活の先に見据える自身のキャリア「これからが本当の試練」 本作は、泥棒の親子と入所者たちとの思わぬ出会いを描いたハートウォーミングムー