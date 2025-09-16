フランス映画『A Little Something Extra（英題）』が、『サムシング・エクストラ！ やさしい泥棒のゆかいな逃避行』の邦題で12月26日に日本公開されることが決定。あわせて予告編とポスタービジュアルが公開された。

本作は、泥棒の親子と入所者たちとの思わぬ出会いを描いたハートウォーミングムービー。フランスで2024年年間興行収入ランキングNo.1、1080万人動員（フランス国民の7人に1人）、公開から7週連続No.1を記録。公開初日の動員数では『最強のふたり』を大きく上回り、フランス映画史上歴代2位の記録を打ち立てるなど、フランスで社会現象となった。

物語は、フランスのとある宝石店からはじまる。父親とともに宝石泥棒に入ったパウロは、乗ってきた車がレッカー移動されてしまったことで警察から逃げる術を失い、路上で立ち往生。そんなとき、毎年恒例のサマーキャンプに向け出発しようとしていた障がい者施設の職員が、パウロたちを見つける。「あなた、シルヴァン？」。その日から施設に加わる予定だった新たな入所者・シルヴァンとその介助者に間違われたパウロと父親は、意を決してサマーキャンプに紛れ込み、警察の追手から逃れることに……。

監督・脚本を務め、劇中では障がい者になりすましてサマーキャンプに身を隠す“やさしい泥棒”パウロを演じたのは、フランスで人気のコメディアン・俳優・作家であるアルテュス。共演には、クロヴィス・コルニアック、アリス・ベライディらが名を連ねた。サマーキャンプに参加する仲間たちを演じたのは、オーディションを通じて選ばれた、実際に障がいを持つ11人のアマチュア俳優たち。脚本は彼らに当て書きされている。

あわせて、日本とフランスの二拠点生活を送る杏がナレーションを担当した予告編とポスタービジュアルが公開。予告編では、宝石店に泥棒に入ったパウロ（アルテュス）とその父親が逃亡に失敗し、予想だにしなかったドタバタで特別なひと夏に巻き込まれていく様子が。サマーキャンプへ向かう障がい者施設のバスの前で新入りの“シルヴァン”を探していたスタッフたちが声をかけたのは、泥棒している間に逃亡用の車をレッカー車に持っていかれ右往左往していたパウロたち。危機的状況から逃れるべく、“シルヴァン”とその支援員のフリをしてサマーキャンプに潜り込んだパウロたちだったが、個性豊かな入所者たちを前に、彼らのマネをして溶けこむのも一苦労。やっとのことで仲間に入れたのもつかの間、入所者のひとりに「君は障がい者じゃないね」と正体がバレてしまう。誰にも言わないと約束してもらい、パウロと彼らの間に思わぬ友情が生まれていくが、彼らは追われる身、“ゆかいな逃避行”も長くは続かず……。

また、ポスターでは、主人公のパウロを囲うようにサマーキャンプに参加する笑顔に満ちた仲間たちが描かれている。

（文＝リアルサウンド編集部）