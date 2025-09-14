ココア市場でトップシェアを握る森永製菓のココア商品が絶好調となっている。これにより市場も活性化。インテージSRI＋ココア3−7月推計販売規模（金額）によると、ココア市場は前年同期比17.5％増を記録。このうちハイカカオ商品を含むピュアココアカテゴリは47.6％増と高い伸びをみせた。3−7月市場について、8月12日、取材に応じた営業本部営業部食品営業グループ課長の茨野（ばらの）登氏は「ココア市場全体への関心が