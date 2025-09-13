企業倒産は高水準が続いている。8月の全国倒産件数は751件と3カ月連続で増加し、累計でも前年を上回る。8月の負債額最大は脱毛サロン「ミュゼプラチナム」を運営していたMPHの260億円で、120万人超の債権者を抱える異例の規模となった。物価高や人手不足の影響を受け、美容業をはじめ小規模事業者の淘汰が加速している。（帝国データバンク 情報統括部 情報編集課長内藤 修）債権者数は120万人超前代未聞のミュゼ破産企業倒産