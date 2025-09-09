「Rakuten Girls」熊霓さんは元社交ダンス台湾代表選手日本のファンからも熱視線が向けられる台湾プロ野球6球団のチアリーダー。パ・リーグインサイトでは、台湾プロ野球チアの先駆けであり、台湾独自の応援スタイルの礎を築いた「Rakuten Monkeys」専属チアリーダー「Rakuten Girls」の2025シーズンメンバーに一問一答を実施した。今回紹介するのは、活動5年目の背番号18・熊霓（ションニー）さん。2月14日生まれ、160センチ