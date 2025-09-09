美人チアの“意外な経歴”「何度も優勝」 18歳で閉ざされた道…忘れられなかった「好きなこと」
「Rakuten Girls」熊霓さんは元社交ダンス台湾代表選手
日本のファンからも熱視線が向けられる台湾プロ野球6球団のチアリーダー。パ・リーグインサイトでは、台湾プロ野球チアの先駆けであり、台湾独自の応援スタイルの礎を築いた「Rakuten Monkeys」専属チアリーダー「Rakuten Girls」の2025シーズンメンバーに一問一答を実施した。
今回紹介するのは、活動5年目の背番号18・熊霓（ションニー）さん。2月14日生まれ、160センチ。趣味はダンス、ドラム、音楽鑑賞。小学2年生の頃から社交ダンスを学び、「Rakuten Girls」加入前は台湾代表の社交ダンス選手として世界大会にも出場した経歴を持っている。
学生時代は冬と夏の休暇を利用して、イタリアでラテンダンスやモダンダンスの世界チャンピオンコーチから8年間にわたり指導を受けるも、新型コロナウイルスの影響で海外へのダンス留学の道が閉ざされることに。当時18歳だった熊霓さんは、さまざまな思いを抱えながらも「自分の好きなことを続けたい」と「Rakuten Girls」のオーディションに参加。応募総数200人のなか1位通過でメンバー入りを果たした。
活動を続ける理由を聞くと「チアリーディングはみんなにポジティブなエネルギーを与え、チームを応援することができ、私を幸せにしてくれます。ダンスが好きなので、趣味と仕事が両立できることに幸せを感じています」と話してくれた。
活動5年目の熊霓さんに一問一答
◯自分の性格を一言で表すと？
「向上心の強い努力家」
◯得意なことは？
「12年間続けた社交ダンス」
◯苦手なことは？
「料理、火が怖い」
◯「〇〇」が大好き！
「大好きなのは愛犬のゴッドです」
◯リラックスしたいときには何をする？
「音楽を聞く、映画を見る」
◯人生の最後に食べたいものは？
「お肉をたくさん食べてタピオカミルクティーを飲みたい」
◯苦手な食べものは？
「きのこ、玉ねぎ、ゴーヤ、カボチャ、冬瓜、キュウリ」
◯生まれ変わったら何になりたい？
「猫になりたい」
◯携帯の待受画像は？
「愛犬」
◯つい買ってしまうものは？
「キラキラ輝いているもの」
◯いつも持ち歩いているものは？
「モバイルバッテリー、リップ、パウダー、香水」
日本で印象に残っている「コンビニのデザート」
◯人生で1番感動したことは？
「弟とダンス選手権で何度も優勝したこと」
◯Rakuten Girlsとして活動していなかったら何をしてると思う？
「社交ダンス選手、社交ダンス教師」
◯メンバー〇〇のここがすごい！
「貝佳頤（ベイジャーイー）は本当にいい友だちで、私たちはお互いを気遣い思いあっています」
◯お気に入りの美容グッズは？
「NARSのリキッドファンデーション」
◯美容を維持するためにやっていることは？
「日々のフェイシャルケア」
◯日本で印象に残っていることは？
「日本のコンビニはデザートが全部おいしくて大好き！」
◯2025シーズンの意気込みを聞かせて！
「ダンス教室を開くという目標に向かって、これからも頑張っていきたいです」
◯最後に日本のファンへ一言！
「ぜひ台湾まで試合を観に来てください。皆さまのご来場をお待ちしております」（「パ・リーグ インサイト」編集部）
（記事提供：パ・リーグ インサイト）