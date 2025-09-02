大学生を対象にAIについて尋ねた調査で、学生の実に約85％が課題作成に生成AIを使用したと答えたことが分かりました。生成AIを使うことが当たり前になっている世代の実情について、教育関連の出版物を取り扱うInside Higher Edが解説しました。Survey: College Students’ Views on AIhttps://www.insidehighered.com/news/students/academics/2025/08/29/survey-college-students-views-ai今回の調査では、アメリカにある166の2年