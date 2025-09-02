2025年1月、埼玉県八潮市で大規模な道路陥没事故が起き、転落したトラック運転手が死亡した。水ジャーナリストの橋本淳司さんは「この事故は流域下水道という広域インフラの弱点を浮き彫りにした。そして、都市化の早い段階で流域下水道を導入した地域ほど、老朽化のピークを迎えている」という――。※本稿は、橋本淳司『あなたの街の上下水道が危ない！』（扶桑社新書）の一部を再編集したものです。写真＝共同通信社道路が陥没