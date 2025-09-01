【ポケモンセンターオンライン：拡張パック「インフェルノX」 抽選販売】 抽選期間：8月29日16時～9月2日16時59分 当選発表：9月5日15時以降 ポケモンセンターオンラインにて、TCG「ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック インフェルノX BOX」の抽選販売を実施している。抽選期間は9月2日16時59分まで。当選発表は9月5日15時以降にメールにて行