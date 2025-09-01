ポケモンセンターオンラインにて、TCG「ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック インフェルノX BOX」の抽選販売を実施している。抽選期間は9月2日16時59分まで。当選発表は9月5日15時以降にメールにて行なわれる。

本抽選は、9月26日発売予定のTCG「ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック インフェルノX」のBOXが対象となっており、一つの商品につき1人1回までの応募制限があるほか、当選後はメールに記載の専用商品ページより購入する必要がある。

なお支払い方法は3Dセキュアに対応したクレジットカードの決済のみとなっており、抽選の応募には電話番号認証が必要となっている。

