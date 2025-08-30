ラーメン王の小林孝充さんが、2025年に食べてほしいラーメン店5軒を教えてくれました。東京で選ばれた名店とは全国のラーメンを食べ歩くラーメン王の小林孝充さんが、2025年の「今食べたい5店」をエリアごとにピックアップ！ 今回は「東京編」をお届けします。1. 中華そば しば田（狛江） 中華そば しば田 出典：gori_logさん東京のラーメンでNo.1との評価まである「中華そば しば田」が10年におよぶ仙川での営業