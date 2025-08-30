ラーメン王が選ぶ「今食べたい」ラーメン5選 2025（東京編）
ラーメン王の小林孝充さんが、2025年に食べてほしいラーメン店5軒を教えてくれました。
東京で選ばれた名店とは
全国のラーメンを食べ歩くラーメン王の小林孝充さんが、2025年の「今食べたい5店」をエリアごとにピックアップ！ 今回は「東京編」をお届けします。
1. 中華そば しば田（狛江）
東京のラーメンでNo.1との評価まである「中華そば しば田」が10年におよぶ仙川での営業に区切りを付け、2024年秋、狛江に移転しました。駅から近くなり行きやすくなっただけでなく、席数も増えたので並びの割には待ち時間も短くなっています。
そんなこともあり味は大丈夫なのかと心配になるところですが、むしろパワーアップしています。これまで通りに鶏と醤油の旨みを生かしつつも、より味の深みが増したように感じました。
いろんな賞を取り、さらに行列が長くなってしまう前にぜひ行ってほしいお店です。
＜店舗情報＞
◆中華そば しば田
住所 : 東京都狛江市元和泉1-8-12
TEL : 03-5761-9048
2. 創作麺 ひとすじ（方南町）
2025年2月に方南町駅近くにオープン！ 今年オープンした都内のお店でも最注目の一軒です。
中華そばは、料亭を思わせるきれいな盛り付けに心奪われます。茶濁色のスープは鶏のまろやかさと煮干しなどの魚介系のバランスがよく、完成度の高さが素晴らしい。香りのよいチャーシューが花を添えます。
そしてもう一つの柱である「担々麺」も、非常に香り高い一杯です。
＜店舗情報＞
◆創作麺 ひとすじ
住所 : 東京都杉並区方南2-18-6
TEL : 03-5929-9303
3. らぁ麺 かりよん(仮)（高輪ゲートウェイ）
最近は間借り営業のお店が増えていますが、同店は間借りではなくフレンチ「Restaurant Karyon」が土曜の昼のみラーメン店を営業しているという変わり種。
お店自体は普段のレストランそのままなので、ラーメンを食べる雰囲気とは全く違った高級な店内に面食らいます。ラーメン自体も片手間ではなく実に本格派。
その時々でメニューは変わるようですが、見た目だけでなくしじみなどの旨みを生かしたスープは流石の一言です。
週1回しか営業せず、メニューも変わるのでなかなかラーメンの本などでは大きく取り上げられないお店ですが、ぜひ行ってほしい一軒。
また、まだあまりラーメン店が少ない高輪ゲートウェイ駅近辺というのもポイントです。
＜店舗情報＞
◆らぁ麺 かりよん(仮)
住所 : 東京都港区高輪2-15-21
TEL : 不明の為情報お待ちしております
4. 味噌らーめん屋 ちょりん（学習院下）
2025年は味噌ラーメンをウリとする新店が数多くできており、味噌ラーメンブームが再燃するかもというところですが、その中でも特に注目の新店がこの「ちょりん」。ラーメン激戦区である高田馬場で早くも行列を作り上げています。
店主は、味噌ラーメンで都内屈指の名店である荻窪の「味噌っ子 ふっく」出身。
濃度のあるスープは動物系のベースがしっかりしていながら白味噌の香りと旨みも生きています。
中華鍋で炒めた香ばしさもありレベルの高さに感心させられました。
＜店舗情報＞
◆味噌らーめん屋 ちょりん
住所 : 東京都豊島区高田3-21-11 高田橋ハイツ 1F
TEL : 不明の為情報お待ちしております
5. Ramen 翡翠（赤坂）
2025年は新店の当たり年と言われていましたが、2月にオープンした同店もその評価に一役買っているお店です。赤坂の雑居ビルの2階にあり、表の立て看板がなければお店も見つけにくく、通りがかりの人が入るというのも難しい立地であるにもかかわらず階段には待ち列ができています。
また店内に入ると洗練されたきれいな内観に驚かされます。
スープは化学調味料を使わず鶏の旨みをじっくりと引き出したもの。自家製のストレート麺のおいしさも特長です。塩と醤油でまた全然顔が変わり、どちらもおいしいので難しいところですが、オリジナル性の高い塩をぜひ試してほしいところではあります。
＜店舗情報＞
◆Ramen 翡翠
住所 : 東京都港区赤坂3-14-2 ドルミ赤坂 2F
TEL : 不明の為情報お待ちしております
教えてくれた人
小林孝充
TVチャンピオンラーメン王選手権第8回・第10回優勝。歴代ラーメン王によるラーメン大王決定戦で優勝し初代ラーメン大王に。ラーメンの食べ歩きは全都道府県に及び、これまでに食べたラーメンの杯数は16,000杯を超える。ラーメンに限らずうまいもの好きで、他のジャンルも積極的に食べ歩く。ラーメンWalker百麺人。TV・雑誌登場多数。
