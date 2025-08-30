カリフォルニア大学バークレー校と同サンフランシスコ校の研究者らが、脳幹梗塞を発症して話せなくなってしまった女性の電気信号を読み取って言葉にする実験に成功しました。この研究がさらに進歩して、当初より大幅に遅延が短縮されたことが伝えられています。A stroke stole her ability to speak. Eighteen years later, scientists used AI to bring it back. - Berkeley Newshttps://news.berkeley.edu/2025/08/13/a-stroke-s