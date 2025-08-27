8月26日、フィギュアスケーターの宇野昌磨が自身のXを更新。YouTubeの銀の盾をもらったことを報告したのだが、一緒に添えた写真に注目が集まっている。宇野は、《滑れるゲームストリーマーとして銀盾貰えたのだが自分の小さくて軽いけど知らないうちにナーフ入った？》と投稿。YouTubeでチャンネル登録者数が10万人を超えるともらえる “銀の盾” が届いたことを報告した。しかし、その銀の盾が小さいことを嘆き、交際中のフ