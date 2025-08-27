8月26日、フィギュアスケーターの宇野昌磨が自身のXを更新。YouTubeの銀の盾をもらったことを報告したのだが、一緒に添えた写真に注目が集まっている。

宇野は、《滑れるゲームストリーマーとして銀盾貰えたのだが自分の小さくて軽いけど知らないうちにナーフ入った？》と投稿。YouTubeでチャンネル登録者数が10万人を超えるともらえる “銀の盾” が届いたことを報告した。

しかし、その銀の盾が小さいことを嘆き、交際中のフィギュアスケーターの本田真凜が所有する銀の盾と比べた写真を投稿したのだ。

投稿されるやいなや、その写真にはツッコミが殺到した。

《匂わせが世界レベルで草》

《さりげない惚気ウケる笑》

《イチャイチャしとる銀盾で》

さり気なく本田を登場させた投稿は、すでに6000件以上のリポスト、10万以上のいいねがついている。

「2人の交際は、2022年1月に噂されました。その後、同年9月に宇野選手が自身の公式サイトで正式に交際を認める形となりました。出会いは、2014年の国際試合。当時、交際は3年ほどとされていましたから、いまは6年ほどになるのではないでしょうか」（芸能プロ関係者）

長い付き合いを続けている2人。プライベートでもその仲のよさがあふれていたと、芸能ジャーナリストが指摘する。

「2023年頃から、2人で一緒に都内のマッサージ店に通う姿をたびたび目撃しました。練習などで疲れた体を一緒にケアしに行ったのでしょう。かなり仲よしな印象を受けました」

順調な交際を匂わせた宇野に対し、ファンの反応は拒絶どころか、温かく見守る応援であふれていると、この芸能ジャーナリストが続ける。

「“匂わせ” というと、ファンから拒否反応があがるのが一般的ですが、2人は真逆。宇野さんがしっかりと交際を公表し、男らしさを見せたことも影響しているでしょう。

さらに、アイスショーで共演した際は、衣装で着用したコスプレ姿でツーショットを撮影してSNSにアップ。宇野さんのYouTubeチャンネルで対談した際は、本田さんが『ボールで遊んでくれるお兄さん』と宇野さんの第一印象を語るなど、微笑ましいカップルという印象が強いですね。

かなり好感度の高いカップルであることは間違いありません」

スケートでも、プライベートでも支え合える最愛のパートナーなのだろう。