リチャードが2試合連続の7号3ラン■巨人 8ー1 DeNA（22日・東京ドーム）またも衝撃パワーが炸裂した。巨人・リチャード内野手は22日、東京ドームでのDeNA戦で右翼スタンド中段へ7号3ランを放った。逆方向へのこの週3本目の驚愕弾に、ファンは「逆方向にこれ打てる選手なかなかおらん……」「ついに覚醒したか？」「打球やばくない？」と度肝を抜かれていた。この試合、リチャードは「7番・一塁」で先発出場。5点リードの7回2死