スペインメディア『アス』が19日、レアル・ソシエダに所属する日本代表ＭＦ久保建英の今夏の動向について見解を示した。レアル・ソシエダは今夏の移籍市場で、クロアチア代表DFドゥイェ・チャレタ・ツァルと元ポルトガル代表FWゴンサロ・ゲデスを完全移籍で獲得。他には、BチームからMFミケル・ゴティの昇格とレンタルバックのみと、上位進出を目指すチームにとしては物足りなさを感じる夏を過ごしている。さたに今夏はスペ