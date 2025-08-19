8月8日より東京ドームシティプリズムホールにて開催中の「全スーパー戦隊展」は、8月20日〜8月22日、8月25日〜8月27日の計6日間、「全スーパー戦隊展 お出迎えグリーティング」を実施する。「全スーパー戦隊展 お出迎えグリーティング」は、「全スーパー戦隊展」で実施中の本展覧会応援隊長・関智一氏が企画した「スーパー戦隊Dream Greeting」(現在全日完売)の好評を受け、「全スーパー戦隊展」会場入口にて各日2名ずつ日替わりで