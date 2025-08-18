名古屋グランパスの初優勝に貢献するなど、J1リーグ通算317試合に出場したDF阿部翔平が今季限りでの現役引退を発表した。1983年12月1日生まれの現在41歳は、市立船橋高から筑波大に進学し、06年に名古屋に加入。2年目の07年に出場機会を増やして定位置を確保すると、08年からは4年連続でJ1リーグ30試合以上の出場を果たした。左足から繰り出すキックの種類は多種多様で、チームに多くの好機をもたらし、10年には名古屋のJ1初優