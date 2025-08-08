株式会社NHKエンタープライズは、2025年8月26日・27日に大阪・関西万博で新たなロボット競技会「XROBOCON（エクスロボコン）」を初開催すると発表した。本イベントは、AI（人工知能）、ロボティクス（ロボット工学）、ゲーム（戦略・演出）の三要素を融合させた全年齢型・次世代型のロボットコンペティションである。●「20年後のテクノロジーを生み出す」コンセプトXROBOCONは、同社がこれまでに培ってきた技術系コンペティション