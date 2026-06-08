【マインクラフト UT】 6月8日 発売 価格：KIDS（全3種） 各990円 ユニクロは、サンドボックスゲーム「マインクラフト」の世界を描いたコレクションより、新作「マインクラフト UT」の販売を本日6月8日に開始する。 今回、ゲームの世界観が楽しめるKIDSサイズ3種類がラインナップされており、価格は各990円。 商品ラインナップ 「マインクラフト UT」 サイ