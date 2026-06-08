オンキヨーは、ワイヤレスヘッドフォン「ANIMA AOW03」と格闘ゲーム「ストリートファイター6」のコラボレーションモデル「ANIMA AOW03 SF6」を、6月11日15時～7月31日15時の期間限定で通販サイト「ONKYO DIRECT」にて受注販売する。「ジュリ」と「豪鬼」の2モデル展開で、価格は各25,000円(送料込み)。製品は10月中旬より順次出荷予定。 コラボモデルでは、左ハウジングのアルミ製プレ&#