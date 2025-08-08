ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 結婚発表した武尊＆川口葵 昨年6月にもデート姿が目撃されていた 武尊 デート ゴシップ FRIDAYデジタル 結婚発表した武尊＆川口葵 昨年6月にもデート姿が目撃されていた 2025年8月8日 8時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 結婚した武尊と川口葵の姿を、FRIDAYは交際当初から何度も目撃していた 昨年6月には東京・世田谷区のカフェで、2人がど真ん中の席にいたという 「まるで、長年連れ添った夫婦のような空気感」だったと居合わせた客 記事を読む おすすめ記事 【甲子園】広陵戦後の牋手拒否瓩ＳＮＳ上で大論争 暴力事案の余波さらに広がる 2025年8月8日 0時33分 宮粼あおい 夫・岡田准一と4人めの“極秘出産報道”に驚嘆と祝福の声…厳戒態勢の裏でチラつく“略奪愛疑惑”の過去 2025年8月8日 6時0分 中山美穂「香典トラブル」で図らずも露呈した「妹・忍」をめぐる“芸能界のドンの圧力” 2025年8月8日 9時26分 浅野ゆう子、母の命の恩人と30年ぶりの“再会美談”の裏で音信不通だった事実に視聴者ア然 2025年8月7日 16時0分 石破首相夫人の外交ファッションが“女子大生ワンピ”からアップデート 専門家は「華やかさ以前に“上品さ”と“TPOに合わせた格式”が必要」【軍地彩弓のファッションNEWS】 2025年8月8日 7時15分