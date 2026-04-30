俳優の川口葵（27）が30日、自身のインスタグラムを更新。引退試合を終えた夫・武尊（34）との2ショットとともに、祝福とねぎらいのメッセージを送った。【写真】「お疲れ様でした」引退戦勝利を祝福川口葵＆武尊の“ベルトを巻いた夫婦ショット”川口は「勝利おめでとうそして現役生活お疲れ様でした」とつづり、夫婦で寄り添い笑顔を見せる夫婦2ショットを披露。武尊の肩にはチャンピオンベルトがかけられており、夫婦で