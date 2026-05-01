タレント・JOY（41）が4月29日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、SNSでのスポーツ実況について私見を展開した。同日に行われた「ONE」のフライ級キックボクシング暫定世界王座決定戦を観戦していたJOY。試合終了後には「武尊ぅぅぅぅぅ！！勝った！！泣くよこんなの凄すぎる」と興奮した様子で投稿していた。これに一部で批判が寄せられたといい、JOYは「格闘技も他のスポーツもリアタイした人がそれについてポストした