K-1元3階級制覇王者でONEフライ級キックボクシング暫定王者の武尊（34）と女優・川口葵（27）夫妻が6日までに夫婦のインスタグラムアカウント「世川家の日常」を更新。引退試合直後の“キス”ショットを投稿した。武尊は現役ラストマッチで最強を証明した。1年前にKO負けを喫した元ONEフライ級ムエタイ王者のロッタン・ジットムアンノン（タイ）に5RTKO勝利で有終の美を飾った。試合後には最後となるムーンサルトを披露。悲願