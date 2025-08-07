[8.6 天皇杯4回戦 町田 1-0 京都 Gスタ]新境地を感じさせる大活躍だった。FC町田ゼルビアのDF望月ヘンリー海輝は天皇杯4回戦・京都戦に右ウイングバックでフル出場。後半14分には攻撃の流れからペナルティエリア際にポジションを取り、DF昌子源からのロングフィードを受けると、振り向きざまのスルーパスでFW藤尾翔太の決勝点をアシスト。さらに終了間際にはゴールライン上で相手の決定機をクリアして大ピンチを阻み、攻守にわた