トランプ政権が打ち出した関税をめぐるアメリカと中国の貿易戦争が激化する中、中国の小売り企業が、それまで海外への輸出を主軸としてきた企業に対し、製品を国内に振り向けることを支援する取り組みを相次いで発表しました。China's retail giants pledge to help exporters go domestic amid trade war | Reutershttps://www.reuters.com/business/retail-consumer/chinas-jdcom-spend-200-billion-yuan-help-exporters-go-dome