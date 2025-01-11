LINE¥ä¥Õ¡¼¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÀìÍÑ¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖLINE¥ê¥µ¡¼¥Á¡×¤¬¡¢¡ÖÃæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤¿¦¶È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡Ö½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤¿¦¶È¡×¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Ä´ºº¤Ï2024Ç¯11·î21Æü¤«¤éÆ±·î25Æü¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÃæ³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·×1039¿Í¤«¤éÍ­¸ú²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1°Ì¤È2°Ì¤Ï¤ï¤º¤«¡È0.1%