2024Ç¯¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¡ØABEMA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ù¤Ï29Æü¤¬Ç¯ÆâºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤À¤Ã¤¿¡£·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÄÌ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¸µÆü¸þºä46¤Î±Æ»³Í¥²Â¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÊüÁ÷¤ÇÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£³èÌö¤Î¾ì¤ò¹­¤²¤ë±Æ»³¤µ¤ó¤Ï¡¢Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ò¾¡¼ê¤ËÇØÉé¤¦¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢ÀÕÇ¤´¶¤È¤«¤â¾¡¼ê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¤ÏËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¼þ°Ï¤ä»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý