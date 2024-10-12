■ソーダを虫メガネで見ると…？■今週のフランス語【fête（フェット）】＝祭り、縁日誕生日や記念日のお祝いなど、目的が明確で大規模なものを指します。同じくパーティでも「soirée（ソワレ）」は夜に限定し、ホームパーティなどに使います。作者 ムッシュー・タンのインタビューも配信中！【PROFILE】本名：Antoine Dole（アントワーヌ ドール）。フランスで累計1900万部を突破した大人気マンガ『Mortelle Adèle