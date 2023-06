2023年6月にイーロン・マスク氏に代わってリンダ・ヤッカリーノ氏がTwitter運営会社「X」のCEOに就任しました。そんなヤッカリーノ氏がTwitterに「全画面かつ音の鳴る動画広告」を導入する考えを示したことが報じられています。Twitter's new chief working on plans to bring advertisers back to platform, Financial Times reports | Reutershttps://www.reuters.com/technology/twitters-new-chief-working-plans-bring-advert