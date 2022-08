The Vergeは8月23日(現地時間)、「Microsoft might finally simplify its Windows 11 update names - The Verge」が、近い将来MicrosoftはWindows 11のアップデート名を変更する可能性があると伝えている。現在、MicrosoftではWindowsの大型アップデートに対して「Windows 11 21H2」という形式の名称を使用しているが、次のリリースでは「Windows 11 2022 Update」という形式が使われる可能性があるという。情報源はWindowsアプ