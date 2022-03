2022年3月9日、企業がプロフィール欄に最大50個の商品を表示し、ユーザーに紹介できる「Twitterショップ」のベータ版を開始したことをTwitterが発表しました。Twitter Shops: More space to shophttps://blog.twitter.com/en_us/topics/product/2022/twitter-shops-more-space-to-shopIf you come to Twitter to do business, listen up! We’re growing our Twitter Shopping family with a new feature called Twitter Shops, gi