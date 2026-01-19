トレーディングカードゲーム専門店を運営する株式会社晴れる屋(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岩田 太、以下 晴れる屋)は、現在運営しているポケカ専門店「晴れる屋2 秋葉原本店」を移転し、新たに「晴れる屋2 秋葉原タワー店」として2026年2月1日にオープンします。 2月1日オープン決定！ このたびオープンする「晴れる屋2 秋葉原タワー店」は、ビル1棟すべてを