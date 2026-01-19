トレーディングカードゲーム専門店を運営する株式会社晴れる屋(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岩田 太、以下 晴れる屋)は、現在運営しているポケカ専門店「晴れる屋2 秋葉原本店」を移転し、新たに「晴れる屋2 秋葉原タワー店」として2026年2月1日にオープンします。





2月1日オープン決定！





このたびオープンする「晴れる屋2 秋葉原タワー店」は、ビル1棟すべてを使用したポケカ専門店です。

JR秋葉原駅電気街口から徒歩3分とアクセスに優れ、同社がこれまで展開してきたカードショップのなかでも最大の店舗となります。

販売エリア・買取エリアは、ともに現在の「秋葉原本店」の2倍以上のスペース、スタッフを用意し、より快適な体験をお届けします。





「晴れる屋2」は秋葉原、大宮、なんば、神戸三宮、福岡の5エリアに展開しているポケモンカードゲーム専門店です。また、3月には愛知県・大須にも出店を予定しています。

ポケカのパックやカード、グッズの販売だけでなく、営業中いつでも申し込み可能な買取サービスの実施や、毎日ポケカイベントを開催しています。

また初心者のためのポケカルール教室も定期的に開催し、ポケカを始めたばかりの方も安心して楽しめるようサポートに力を入れています。









■晴れる屋2 秋葉原タワー店 概要

名称 ： 晴れる屋2 秋葉原タワー店

所在地 ： 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目2-13 石丸ビル3号館

営業時間： 全日10:00～22:00

URL ： https://www.hareruya2.com/pages/lp_hareruya2_tower









■株式会社晴れる屋について

株式会社晴れる屋は、「誰もがカードゲームを楽しむ世界に」を理念に掲げ、皆様がカードゲームを楽しめる環境づくりや文化の醸成に日々尽力しています。

2009年に東京・高田馬場にマジック：ザ・ギャザリング専門店「晴れる屋」をオープンし、その後2021年7月にポケカ専門店「晴れる屋2」、2024年にはデュエル・マスターズ専門店「晴れる屋3」をオープンしました。

いずれの事業もひとつのタイトルに特化した専門店形式で、豊富な品揃えと充実したサービスを提供しています。

現在はマジック：ザ・ギャザリング専門店29店舗、ポケカ専門店5店舗、デュエル・マスターズ専門店1店舗の計35店舗を展開しています。

(※2026年1月時点)









■ポケモンカードゲームとは

今なお続く人気コンテンツである「ポケットモンスター」シリーズの世界をテーマにした、日本で最初に発売されたトレーディングカードゲームです。公式発表によると2025年3月時点で16言語、90以上の国と地域で販売されており、累計製造枚数は750億枚を超えています。





参照： https://corporate.pokemon.co.jp/aboutus/figures/