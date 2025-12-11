ケイミュー株式会社(本社：大阪市中央区、社長：木村均)は、「施主が実際に住みたいと思う理想の外観」をテーマに開催した住宅外観デザインコンテスト「ソトカラデザインコンテスト2025」の受賞作品を決定し、当社ホームページにて公開いたしました。 公開URL： https://www.kmew.co.jp/sotokara_contest2025/ 【受賞作品】 ※同一賞内は五十音順で記載、敬称略 ＜グランプリ＞ 【住みたい住宅部門