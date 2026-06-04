建設資材用破砕機の世界市場2026年、グローバル市場規模（完全固定式、半固定式、半移動式、完全移動式）・分析レポートを発表
2026年6月4日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「建設資材用破砕機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、建設資材用破砕機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
市場概要では、世界の建設資材用破砕機市場について説明しています。2024年の市場規模は22億600万米ドルと評価されており、2031年には32億7200万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は5.9％とされており、建設業界やインフラ整備需要の拡大が市場成長を支えています。また、米国の関税政策や各国の政策対応による市場構造や供給網への影響についても分析されています。
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製品概要では、建設資材用破砕機の構造と用途について解説しています。この設備は、原料ビン、振動フィーダー、粗砕設備、多層振動スクリーン、二次破砕設備、微粉砕設備、移動式ベルトコンベヤー、砂洗浄機、電気制御システムなどで構成されています。
これらをトレーラー上に配置することで移動可能な破砕・選別ラインを形成しています。主に高速道路、鉄道、冶金、化学工業、建材産業など、頻繁な移動や再配置が必要な現場で利用されています。
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市場分析では、定量分析と定性分析の両面から市場構造が詳細に検討されています。市場規模は売上高、販売数量、平均販売価格を基準として分析されており、2020年から2031年までの予測データが提供されています。市場では、都市化進展や建設需要増加、インフラ投資拡大、リサイクル需要の高まりが成長要因となっています。
また、需給動向や競争環境、地域別市場構造についても詳細に分析されており、供給網安定化や国際貿易政策への対応が重要課題として挙げられています。
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市場区分では、製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプでは、完全固定式破砕・選別設備、半固定式破砕・選別設備、半移動式破砕・選別設備、完全移動式破砕・選別設備、その他に分類されています。完全移動式設備は柔軟な運用が可能であり、建設現場やリサイクル現場での需要が拡大しています。
用途別では、建設業界、ごみ回収、その他に分類されています。特に建設業界向け市場が最大用途となっており、解体廃材や建設資材の再利用需要増加が市場成長を後押ししています。
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競争環境では、主要企業の売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などが分析されています。主要企業として、ARJES、Rotochopper、SSI SHREDDING SYSTEMS、Van Dyk Recycling Solutions、Metso Outotec Corporation、EDGE Innovate、EC Papé、Ecoverse、Sigmaj、Luoyang Dahua Heavy Industry、SHIBANG INDUSTRY & TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.、Hongxing Machinery、Shanmei、Shisheng Jixie、Hengyang Industry、Zhengzhou Danxing Jixie、Wuxi Haoding、Henan Lanji Machinery、Wenxian Zhenke Machinery、Hunan Rongchang Mechanical、HENAN LIMING HEAVY INDUSTRYなどが紹介されています。
これらの企業は、高効率化、自動化、耐久性向上、移動性能改善を進めており、競争力強化を図っています。
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地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカについて市場動向が比較されています。北米市場は建設需要とリサイクル産業発展により安定した成長を維持しています。欧州市場では環境規制強化や建設廃材リサイクル需要増加が市場成長を支えています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「建設資材用破砕機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、建設資材用破砕機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
市場概要では、世界の建設資材用破砕機市場について説明しています。2024年の市場規模は22億600万米ドルと評価されており、2031年には32億7200万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間中の年間平均成長率は5.9％とされており、建設業界やインフラ整備需要の拡大が市場成長を支えています。また、米国の関税政策や各国の政策対応による市場構造や供給網への影響についても分析されています。
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製品概要では、建設資材用破砕機の構造と用途について解説しています。この設備は、原料ビン、振動フィーダー、粗砕設備、多層振動スクリーン、二次破砕設備、微粉砕設備、移動式ベルトコンベヤー、砂洗浄機、電気制御システムなどで構成されています。
これらをトレーラー上に配置することで移動可能な破砕・選別ラインを形成しています。主に高速道路、鉄道、冶金、化学工業、建材産業など、頻繁な移動や再配置が必要な現場で利用されています。
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市場分析では、定量分析と定性分析の両面から市場構造が詳細に検討されています。市場規模は売上高、販売数量、平均販売価格を基準として分析されており、2020年から2031年までの予測データが提供されています。市場では、都市化進展や建設需要増加、インフラ投資拡大、リサイクル需要の高まりが成長要因となっています。
また、需給動向や競争環境、地域別市場構造についても詳細に分析されており、供給網安定化や国際貿易政策への対応が重要課題として挙げられています。
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市場区分では、製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプでは、完全固定式破砕・選別設備、半固定式破砕・選別設備、半移動式破砕・選別設備、完全移動式破砕・選別設備、その他に分類されています。完全移動式設備は柔軟な運用が可能であり、建設現場やリサイクル現場での需要が拡大しています。
用途別では、建設業界、ごみ回収、その他に分類されています。特に建設業界向け市場が最大用途となっており、解体廃材や建設資材の再利用需要増加が市場成長を後押ししています。
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競争環境では、主要企業の売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開などが分析されています。主要企業として、ARJES、Rotochopper、SSI SHREDDING SYSTEMS、Van Dyk Recycling Solutions、Metso Outotec Corporation、EDGE Innovate、EC Papé、Ecoverse、Sigmaj、Luoyang Dahua Heavy Industry、SHIBANG INDUSTRY & TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.、Hongxing Machinery、Shanmei、Shisheng Jixie、Hengyang Industry、Zhengzhou Danxing Jixie、Wuxi Haoding、Henan Lanji Machinery、Wenxian Zhenke Machinery、Hunan Rongchang Mechanical、HENAN LIMING HEAVY INDUSTRYなどが紹介されています。
これらの企業は、高効率化、自動化、耐久性向上、移動性能改善を進めており、競争力強化を図っています。
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地域分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカについて市場動向が比較されています。北米市場は建設需要とリサイクル産業発展により安定した成長を維持しています。欧州市場では環境規制強化や建設廃材リサイクル需要増加が市場成長を支えています。