ザ・マミィ、ゼロカラン、センチネルの追加出演が決定！TIGET主催お笑いライブ「#チゲコメ vol.2」

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株式会社grabss

イベントプラットフォーム「TIGET」主催のお笑いライブ『#チゲコメ vol.2』が2026年6月19日(金)に日本橋公会堂にて開催されます。一般チケットは現在TIGETにてチケット販売中。さらに出演者追加に伴い、売切券種の追加販売が決定。追加販売は2026年5月16日(金)19:00より開始します。




◼️「#チゲコメ vol.2」

TIGET主催のお笑いライブ「#チゲコメ」、待望の第二弾！前回公演は大盛況のうちに幕を閉じました。


そして今回、「#チゲコメ」が、さらにパワーアップして帰ってきます！


メディア、SNS、賞レース、ライブなどあらゆるお笑いシーンで注目を集める話題の芸人たちが集結し、ネタはもちろん、この日限りのオリジナルコーナーにも挑戦。


ここでしか味わえない、TIGET発のお笑い体験をぜひ会場でお楽しみください！



公式HP：https://event.tiget.net/tigecome


公式Xアカウント：https://x.com/tiget_owarai


◼️イベント概要

●開催概要

開催日：2026年6月19日(金)


会場：日本橋公会堂


時間：開場 18:00/開演 18:30


●会場アクセス

日本橋公会堂


東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目31番1号 日本橋区民センター内


●チケット情報

▼【先着】1階前方3列確定


料金：6,000円


販売期間：2026年5月16日(土) 19:00～5月31日(日)23:59



▼【先着】1階4～7列目確定


料金：5,000円


販売期間：2026年5月16日(土) 19:15～5月31日(日)23:59




▼【先着】一般席


料金：4,000円


販売期間：販売中～5月31日(日)23:59




チケット販売ページ：https://tiget.net/events/482244


●出演者 (五十音順)

青色１号






足腰げんき教室






カナメストーン






ザ・マミィ






ゼロカラン






センチネル






転転飯店






ぱーてぃーちゃん






ぺこぱ






街裏ぴんく





■TIGET (チゲット)

TIGETは、大手芸能プロダクション、プロモーター、制作会社、会場・施設からインディーズまで20,000組を超える主催者と50万件以上のイベントに導入されるイベントプラットフォームです。電子チケット発券に加えて、ファンマーケティング機能、顔認証チケット機能、定価リセール機能など豊富な機能を利用できるチケット販売、イベントに最適化されたマーチャンダイズ販売、世界に発信できるライブ配信といった各種サービスをご利用いただけます。ファンが増える次世代プレイガイドとしてイベント業界のDXと収益拡大に貢献しています。

サービス紹介資料：https://bit.ly/3ZQx9SU

【サービス概要】
名称 ： TIGET (チゲット)
開始日 ： 2013年11月10日
URL ： https://tiget.net



■株式会社grabss（グラブス）

所在地 ： 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー 15階
代表者 ： 代表取締役会長兼社長CEO 下平 誠一郎
設立 ： 2012年10月1日
URL ： https://www.grabss.co.jp