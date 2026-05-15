新潟出身の脚本家・猪浦直樹、25年の軌跡を一夜に。ショートフィルム5本を一挙上映

公益社団法人 新潟県観光協会

新潟市生まれの脚本家・猪浦直樹が監督・脚本を手がけたショートフィルム5作品を一挙上映する「猪浦直樹監督上映会『ようこそパラレルワールドへ＋β』」が、2026年5月30日（土）・31日（日）に新潟市・生涯学習センター（クロスパル新潟）4F映像ホールにて開催されます。

猪浦直樹 について

放送作家の後、フジテレビ「世にも奇妙な物語～マジシャンのポケット～」で、脚本家デビュー。 第9回伊参スタジオ映画祭・シナリオ大賞2009短編部門にて、「彼」のシナリオが審査員奨励賞を受賞。2012年 短編映画「彼」のシナリオを自費にて、映像化。 「福井駅前短編映画祭2018 審査員特別賞」受賞。 2016年 短編映画「田吾作どんのいる村」を自費にて製作。 「横濱インディペンデント・フィルム・フェスティバル2018 短編部門優秀作品賞」他受賞。2025年 「ようこそパラレルワードへ」を自費にて製作。

「あっ」と言わせる驚きのエンディングが普遍作品の真骨頂、しかし、観終わった後はあたたかな心に包まれます。

上映作品「ようこそパラレルワールドへ」

草草野直子は平凡な主婦。

朝、夫と子供を送り出した後、 パソコンに変なメールが入っているのを見つけた。

「もう一つの人生を、体験しませんか？ 人はたった一つの人生しか選べません。 しかし、もう一つの世界 パラレル・ワールドでは、もう一人のあなたが、 別の人生を生きているのです。 手軽にそんな夢が見られる、 睡眠クラブ『パラレル・ワールド』へどうぞ」

そのクラブは、原宿の雑居ビルの中にあった。

- 「ようこそパラレルワールドへ」予告編（60秒）[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rWo6TKGbqIw ]

作品の詳細はこちら :https://the-parallel-world.site/上映ラインナップ（全5作品・上映順）- 「ロンドンへ行きたい！」（2001年／10分）- 「月曜日のウッディアレン」（2007年／14分）- 「彼」（2012年／18分）- 「田吾作どんのいる村」（2016年／45分）※新潟の里山を舞台にした作品- 「ようこそパラレルワールドへ」（2025年／28分）

開催概要- イベント名： 猪浦直樹監督上映会「ようこそパラレルワールドへ＋β」- 日時： 2026年5月30日（土）18:00開場 18:30～21:00終了予定 2026年5月31日（日）13:00開場 13:30～16:30終了予定- 会場： 生涯学習センター（クロスパル新潟）4F映像ホール 〒951-8055 新潟市中央区礎町通3-2086- 料金： 予約1,500円 ／ 当日2,000円（どちらも当日払い）- 予約： https://wellcomepararellworldbeta.peatix.com/お問い合わせ

猪浦直樹監督上映会 実行委員会

E-mail：heremember@icloud.com