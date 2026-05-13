仏壇じまいの専門家「大和キンプ」が本格始動――金仏壇を買取・供養（遷仏法要）で丁寧に送り出す

株式会社大和キンプ

実家の片付けや遺品整理で「大きな仏壇をどうすればいいか」と困ったことはありませんか。

株式会社大和キンプ（奈良県五條市）は、金仏壇・金仏具の買取と供養（遷仏法要）を専門に行うサービス「仏壇買取・供養（遷仏法要）の大和キンプ」を本格稼働しました。

処分でも廃棄でもない、長年ご先祖の魂と共にあった仏壇を、適正価格で買い取り、提携住職が丁寧に供養（遷仏法要）する一貫サービスです。

「捨てるのは気が引ける」「でも置き場所もない」そんな方の悩みに、寄り添います。

実家の片付けや遺品整理で直面する「大きな仏壇をどう処分すればよいか」という悩みに応えるため、株式会社大和キンプ（所在地：奈良県五條市、代表者：平 孝清）は、金仏壇・金仏具の買取と供養（遷仏法要）を専門に行うサービス「仏壇買取・供養（遷仏法要）の大和キンプ」を本格稼働いたしました。

処分でも廃棄でもない、第三の選択肢として、長年ご先祖の魂と共にあった仏壇を適正価格で買い取り、僧侶の手で丁寧に供養（遷仏法要）する一貫サービスを提供します。

サービス始動の背景――増え続ける「仏壇じまい」の悩み

少子高齢化・核家族化が進む日本では、空き家整理や施設入居などをきっかけに「仏壇の行く先」に悩む家庭が急増しています。

しかし、自治体のゴミ回収では受け付けられないケースがほとんどです。

不用品回収業者に依頼しても、仏壇は廉価で引き取られるか、そのまま廃棄されることも少なくありません。

なかでも金仏壇は、金箔・金粉・彫刻などに高い工芸価値を持つ品です。

正しく査定すれば相応の買取価格がつく場合があるにもかかわらず、「価値がわからない」まま手放されているのが現状です。

大和キンプは、こうした課題を解消するために生まれたサービスです。

大和キンプ４つの強み

１．金仏壇・金仏具に特化した専門買取

一般の買取業者では判断の難しい金仏壇の価値を、経験と鑑定眼で正確に査定します。

扉幅120cm以上の金仏壇は60,000円～（目安）の買取実績があり、状態・サイズに応じた適正価格を提示します。

２．最短翌日対応・即日現金払い

相続や引越し、施設入居など、タイムリミットのある場面にも迅速に対応します。

現物確認後、査定金額に納得いただければ、その場で現金支払いも可能です。

３．提携住職による丁寧な供養（遷仏法要）

引き取った仏壇・仏具は、すべての扉を開けた状態で、提携の住職が読経・供養（遷仏法要）を執り行います。

すでに魂抜きが済んでいる場合も、改めて丁寧に供養（遷仏法要）します。

「ちゃんと送り出せた」という安心感を大切にしています。

４．業者向けサポートにも対応

遺品整理業者・不用品回収業者・仏壇店・リサイクルショップ・お寺など、仏壇の扱いに困る事業者からの相談も大歓迎です。

扉幅90cm以上の仏壇については、顧客宅への同行・搬出サポートにも対応します。

ご利用の流れ

代表・平 孝清よりひとこと

- 電話・LINE・メールでお気軽にご相談- 写真やサイズをもとに仮査定（無料）- 持ち込み・引き取り・引き取りサポートからご選択- 現地確認後、正式な買取金額を提示- ご納得後、即日現金にてお支払い- 提携住職による供養（遷仏法要）を実施

仏壇は、決してただの家具や不用品ではありません。

長い年月、ご家族が手を合わせ、故人への想いを重ねてきた大切な存在です。

私たちは、金仏壇の価値を正しく見極めると同時に、最後まで感謝と敬意を持って扱うことを何より大切にしています。

「処分してよいのか迷っている」「できれば丁寧に供養（遷仏法要）して手放したい」と思っている方に、安心してご相談いただける窓口でありたいと思っています。

サービス概要

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/182467/table/1_1_16834c583a14a52452a7fe23d12c9b50.jpg?v=202605131151 ]

会社名：株式会社大和キンプ

代表者：平 孝清

所在地：〒637-0004 奈良県五條市今井4丁目5-22

事業内容：金仏壇・金仏具の買取・引き取り・供養（遷仏法要）