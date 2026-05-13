ミッフィーとリンゴをあしらった「AOMORI×Dick Bruna TABLE」限定グッズ第2弾が登場！普段使いしやすいアイテムで青森の思い出を日常に

株式会社フェリシモ

フェリシモは、ディック・ブルーナのイラストと共にワインと食事と会話が楽しめるワインバル＆カフェレストラン「Dick Bruna TABLE［ディック・ブルーナ テーブル]」と、国内の各所がコラボレーションする周遊イベントの第4弾として、青森市内の各所がディック・ブルーナの世界観に染まる「AOMORI×Dick Bruna TABLE」を6月21日（日）まで開催中です。イベントの好評を受け、第2弾グッズの販売が5月15日（金）以降順次スタートします。

ディック・ブルーナ テーブルの人気商品である「ドリンクホルダー付きサガラ刺しゅうバッグ」がイベント仕様のリンゴモチーフとミッフィーのデザインで登場。またコラボメニュー提供時に使用されるシートを布で再現したランチョンマットや、イベントロゴを使用したピンズなど、よりイベントでの思い出を身近に感じられ、普段使いもしやすいアイテムも販売が開始されます。販売中の豆小皿やマグカップにも、リンゴモチーフの新しい絵柄が追加。今しか手に入らない限定グッズをよりバラエティ豊富なラインナップでお楽しみいただけます。

◆今しか買えない！イベント限定グッズ第2弾

第1弾のグッズに加え、リンゴのモチーフとミッフィーを組み合わせたグッズが新たに登場。ミッフィーと赤いリンゴのコントラストがポップであざやかに目を引きます。また、今回のイベントロゴを使用したピンズやミルクボトルも登場。普段使いしやすく、青森の思い出をさりげなくアピールできるアイテムです。

【NEW】AOMORI×Dick Bruna TABLE ドリンクホルダー付きサガラ刺しゅうバッグ

1個 \4,180（税込み）

ディック・ブルーナ テーブルの人気商品・サガラ刺しゅうバッグが、リンゴとミッフィーのスペシャルバージョンで登場。ポップでかわいらしいデザインが、刺しゅうのぬくもりある質感で表現され、年齢を問わずお使いいただけます。バッグ内側はお手入れしやすいよう樹脂コーティングが施され、ポケットやドリンクホルダーも付いていて、お出かけに使い勝手の良い仕様です。

【NEW】AOMORI×Dick Bruna TABLE ランチョンマット

全2種 各1枚 \1,760 （税込み）

今回のイベントで登場するコラボメニューの提供店舗で使用されているペーパーのランチョンマットを布で再現！お家でも何度も繰り返し使うことができます。

（※リンゴの木のデザインは現在すでに販売中です）

【NEW】AOMORI×Dick Bruna TABLE ピンズ

1個 \1,210 （税込み）

イベントロゴを使用したピンズは、表面がぷっくりと膨らんでいて、つやつやと光を反射します。シンプルながら存在感があり、どんなお洋服やバッグにも合わせやすいデザインです。

販売開始は5月下旬以降の予定です。

【NEW】AOMORI×Dick Bruna TABLE ミニボトル（リンゴ）

1個 \759 （税込み）

透明キャップのついた便利なミニボトル。裏面に青森ロゴの入った限定デザインです。小さなお菓子を入れたり、小物類を入れるのにぴったりのデザインです。もちろん手作りのひんやりスイーツを入れれば、お家でカフェ気分も楽しめます。5月下旬～6月上旬の発売予定です。

◆好評販売中の人気グッズにも新しい柄が登場！

人気商品である豆小皿とマグカップに、リンゴとミッフィーの新しい柄が5月15日（金）より追加で登場します。

・AOMORI×Dick Bruna TABLE 豆小皿 全5種 各1個 \990（税込み）



・AOMORI×Dick Bruna TABLE マグカップ 全2種 各1個 \1,980（税込み）

◆「AOMORI×Dick Bruna TABLE」 イベント概要

期間 ： 2026年4月18日（土）～6月21日（日）

参加施設・店舗(五十音順、敬称略) :

青い森鉄道、青森県観光物産館アスパム、浅虫温泉駅、浅虫温泉 椿館、アートホテル青森、UGUISU、A-FACTORY、THE AOMORI MARKET、南部屋・海扇閣

後援 ： AOMORI CONNECTION（青森県、青森市、青森商工会議所、東日本旅客鉄道株式会社 盛岡支社）（注1）

協賛 ： 青森放送、フェリシモ「青森部」、ぶるーな倶楽部



※営業時間は各施設に準じます。

※各施設のコンテンツ詳細は追って発表いたします。

※参加施設は変更・追加になる場合があります。



（注1）「AOMORI CONNECTION」は青森県、青森市、青森商工会議所、東日本旅客鉄道株式会社 盛岡支社が、2018年に締結された「青森駅周辺のまちづくりに関する連携協定」に基づき、行政・民間が一体となって青森駅周辺の賑わい創出と、持続可能なまちづくりの推進を目指している連携組織です。



◆関連イベント



市内の施設をめぐって限定ポストカードが貰える！スタンプラリー

今回のイベント開催に合わせ、ディック・ブルーナ テーブルとAOMORI CONNECTIONとのコラボスタンプラリーが開催決定。青森市内10施設を対象とし、スタンプを4つ集めると、オリジナルデザインのポストカード（全3種）をランダムで1枚貰えます。



≪概要≫

日時 ： 4月25日（土）～5月31日（日） 10時00分～17時00分

主催 ： AOMORI CONNECTION（青森県、青森市、青森商工会議所、JR東日本盛岡支社）

チェックポイント ： 青森県観光物産館アスパム、A-FACTORY、THE AOMORI MARKET、青い森鉄道浅虫温泉駅売店、あおもり縄文ステーションじょもじょも、協同組合タッケン美術展示館、ねぶたの家 ワ・ラッセ、八甲田丸、青森県立美術館、駅たびコンシェルジュ青森

景品引換所：青森県観光物産館 アスパム １Fインフォメーション

―誕生70周年記念 ミッフィー展―

◆「誕生70周年記念 ミッフィー展」概要

・会期／4月18日（土）～6月21日（日）

・会場／青森県立美術館

オランダの絵本作家でグラフィックデザイナーのディック・ブルーナの手によって1955年に生まれた「ミッフィー（うさこちゃん）」が、2025年に誕生70周年を迎えました。それを記念した「誕生70周年記念 ミッフィー展」を青森県立美術館で開催しています。

詳細はこちら＞＞ https://miffy70.exhibit.jp/

◆Dick Bruna TABLE ［ディック・ブルーナ テーブル］について

ディック・ブルーナ テーブルは、「ディック・ブルーナのイラストと共にワインと食事と会話が楽しめるお店」として誕生しました。ディック・ブルーナの名を冠し本格的にお酒を提供する世界初のワインバル＆カフェレストランです。2020年7月に神戸店がオープンしました。常設店内の飲食スペースはディック・ブルーナの絵本がディスプレイされたカフェスペースのほか、ブラック・ベアの作品に浸れるシックな空間もあり、ディック・ブルーナの多彩な世界へ誘います。

ディック・ブルーナ テーブル 神戸

・ウェブ＞＞ https://dickbrunatable.com/

・LINE＞＞ https://lin.ee/RjdR9Boo

・Instagram＞＞ https://www.instagram.com/dickbrunatable

※Dick Bruna TABLEは、フェリシモが監修し、グループ会社アンテナが運営しています。

◆フェリシモ「青森部」（2024年1月～）

青森の伝統や生活文化を深く理解し、地元の魅力を共有しながら、メンバー（部員）が個々の興味からさまざまな青森を探求します。「知らなかった」青森の“いいところ”を発掘・発信・共有する「フェリシモ部活」のひとつです。青森を知らない人、青森から出た人、青森に住まう人が共感し合い魅力に気付きなおす機会を作ります。知ろう・行こう・味わおう……、青森が好きな人、ちょっと気になる人の入部を募っています。入部は「青森部」のSNSをフォローしたり、商品サービスを購入することで入部できるほか、様々な体験機会も設けます。



・X（@aomoribu）＞＞ https://x.com/aomoribu



◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

創立 : 1965年5月 証券コード : 東証スタンダード3396

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/1/

◆「フェリシモ定期便」とは？・楽しみ方＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/2/

◆X＞＞ https://twitter.com/FELISSIMO_SANTA

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_official/

◆フェリシモの社会活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/4/

◆みなさまとともにしあわせ社会をめざす基金活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/5/