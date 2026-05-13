【好評につき 楽天市場 期間限定50%OFF】「AORLYM P11」Android16 11インチ 90Hz タブレットが半額セール再降臨｜ケース＆キーボード付き豪華6点セットが15,950円
通常価格31,900円（税込）のところ、今回も赤字覚悟の**50%OFF・15,950円（税込）**にて数量限定販売を実施。
前回セールでは、 「この価格帯とは思えない性能」 「動画も仕事もサクサク」 「付属品が全部入りでコスパ抜群」 など、多くのレビューが寄せられ、短期間で大きな注目を集めました。
その反響を受け、今回も“在庫限界ギリギリ”の継続赤字販売を決定。 ただし、今回も数量限定・先着順となり、在庫がなくなり次第終了となります。
今だけの継続赤字キャンペーン
商品名：AORLYM P11
楽天市場 商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1/ap11-sale/(https://item.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1/ap11-sale/)
原価：31900円（税込）
50%セール：15950円（税込）
期間：5/13-5/31
50%クーポン獲得リンク：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=UVpZNC1TSVBSLTFSQTUtQTFVTw--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=UVpZNC1TSVBSLTFSQTUtQTFVTw--&rt=)
■ “今売れている理由”を詰め込んだ高コスパ構成
「Android タブレット」 「タブレット 安い 高性能」 「キーボード付き タブレット」 「動画視聴 タブレット」 「仕事用タブレット」日本市場で検索需要の高い人気カテゴリを徹底分析し、ユーザーが欲しいスペックを集約したのがAORLYM P11です。
■ 高性能スペック詳細
モデル：AORLYM P11
OS：Android 16（Gemini AI対応）
CPU：Unisoc T7250 オクタコア 最大1.8GHz
RAM：最大48GB（8GB＋拡張40GB）
ROM：128GB
microSD：最大2TB対応
ディスプレイ：11インチ IPS 90Hz
解像度：1280×800
バッテリー：8800mAh
カメラ：前面5MP / 背面13MP
通信：Wi-Fi 2.4GHz / 5GHz、Bluetooth 5.0
重量：約537g
■ 11インチ大画面 × 90Hz高リフレッシュレート
11インチIPSディスプレイを採用。 90Hzリフレッシュレート対応により、スクロール・動画・ゲームも滑らか。
- 解像度：1280×800
- IPS液晶採用
- Widevine L1対応
- NetflixフルHD視聴可能
YouTube、Prime Video、Netflixなどの動画コンテンツを快適に楽しめます。
■ Android 16 × Gemini AI対応
最新OS「Android 16」を搭載。 さらに、今話題のGemini AIにも対応。AI検索、文章作成、翻訳、情報整理など、次世代のスマート体験を実現します。
■ 最大48GB RAM＋128GB ROM
8GB物理RAMに加え、最大40GBの仮想拡張RAMに対応。 合計最大48GB RAMにより、マルチタスクもスムーズ。さらに128GBストレージ＋microSD最大2TB拡張対応で、動画・写真・アプリもたっぷり保存可能です。
■ 8800mAh大容量バッテリー搭載
大容量8800mAhバッテリーにより、長時間の動画視聴や作業も安心。外出先、出張、オンライン授業、旅行先でもバッテリー残量を気にせず使用できます。
■ “届いてすぐ使える”豪華6点セット
AORLYM P11は、本体だけではありません。
追加購入不要のフルアクセサリーセットとして：
- Bluetoothキーボード
- マウス
- タッチペン
- 専用ケース
- 保護フィルム
- 有線イヤホン
を同梱。「初心者向けタブレット」 「子供へのプレゼント」 「仕事用サブPC」 としても高い人気を集めています。
■ 仕事・学習・エンタメまでこれ1台
AORLYM P11は、幅広いシーンで活躍します。
ビジネス用途
- 在宅ワーク
- Office作業
- Zoom会議
- メール・資料確認
学習用途
- オンライン授業
- 電子書籍
- 語学学習
- 子供用学習端末
エンタメ用途
- YouTube
- Netflix
- Prime
- Video
- SNS
- ゲーム
■ 店舗情報
POCKAM楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1(https://www.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1)
前回買えなかったユーザーからの再販希望が続出。 “今だけ価格”の高性能タブレットを、この機会にぜひ体験してください。