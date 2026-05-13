【GENOVA】株式会社カラダノートとの業務提携に関するお知らせ

株式会社GENOVA

株式会社GENOVA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：平瀬智樹／以下：GENOVA）と株式会社カラダノート（本社：東京都港区、代表取締役：佐藤竜也／以下：カラダノート）は、カラダノートの妊娠育児支援およびヘルスケアアプリを活用した集患プラットフォームの構築および患者定着に向けたコンテンツ連携の共同展開を目的とした業務提携を行いましたのでお知らせいたします。

提携第一弾として、GENOVAが提供する「メディカルドック(https://medicaldoc.jp/)」の医療情報コンテンツと、カラダノートが保有する妊娠・育児・ヘルスケアアプリを連携し、利用者のライフイベントや健康状態に関連した情報提供および医療機関との新たな接点創出を開始いたします。

■業務提携の背景と目的

生成AIの急速な普及に伴い、従来型のSEOを起点としたデジタルマーケティングの効果低減が今後見込まれます。このような環境変化の中で、医療機関にとっては、ユーザーと継続的に接点を持つ新たな集患モデルの構築が重要な課題となっています。

カラダノートは、妊娠・出産・育児を支援するアプリシリーズおよび血圧の記録管理アプリ「血圧ノート」などヘルスケアアプリを基盤に、ライフイベントデータを蓄積するファミリーデータプラットフォームを運営しています。これらのユーザーは、日々の生活習慣に紐づいた形で継続的にアプリを利用しており、検索エンジン経由の一過性の流入とは異なる、高いエンゲージメントを有する顧客接点を形成しています。

GENOVAは、医療監修の医療情報メディア「メディカルドック」を中心に、月間約1,800万PV※1 の国内有数の医療メディアを運営しています。また、医療機関との取引実績において約16,000件※2 の顧客基盤を有し、全国のクリニックに対する導入実績を背景に、医療機関のデジタルマーケティング支援において強固なポジションを確立しています。

このたび両社は、カラダノートの「ライフイベントデータに基づく高精度な顧客接点」とGENOVAの「医療コンテンツおよび全国規模の顧客基盤」を組み合わせることで、アプリを起点とした新たな集患チャネルの構築および患者定着支援の高度化が可能になると判断し、本業務提携に至りました。

※1 2025年3月末時点

※2 医療機関の契約中もしくは過去契約実績がある顧客数（法人数）／2025年3月末時点

■業務提携の概要

カラダノートの出産・育児支援アプリおよび血圧管理アプリなどのヘルスケアアプリシリーズと、GENOVAが運営する医療情報メディア「メディカルドック」とのコンテンツ連携を実施いたします。具体的には、カラダノートのアプリ内において、利用者のライフイベントや健康状態に関連した「メディカルドック」上の医師監修コンテンツを紹介するとともに、「メディカルドック」上において医療機関の広告を掲載し利用者の利便性の向上を図ります。

本提携により、カラダノートのアプリ利用者に対し信頼できる医療情報の取得および医療機関に関する情報提供を通じて意思決定を支援するとともに、医療機関に対してはニーズが顕在化した利用者との効率的な接点創出を実現いたします。

■今後の展望

本提携は、アプリ接点を活用した集患モデルの構築に向けた第一歩と位置づけております。今後は、カラダノートが保有するライフイベントデータおよびアプリ上の行動データとGENOVAの医療機関ネットワークおよびコンテンツ基盤を組み合わせることで、診療科別のターゲティングや予約導線の最適化など、より高度な集患および患者定着支援ソリューションの共同開発を進めてまいります。

従来の検索依存型の集患モデルに代わる「アプリ起点の新たな集患インフラ」の確立を目指し、医療機関のデジタルマーケティングにおける新たなスタンダードの創出に取り組んでまいります。

■株式会社GENOVAについて

株式会社GENOVAは、「ヒトと医療をつないで健康な社会を創る」をミッションとして掲げ、革新的なヘルスケアテックサービスを提供している企業です。日本が現在直面している少子高齢化に伴う医療人材不足への対応、そして国の医療費負担拡大に伴う健康寿命の延伸と適切な医療アクセスの必要性といった社会課題を解決すべく、多角的な事業を展開しています。当社の提供するサービスを通じて、患者や利用者の医療・健康における不安や不満を解決し、より質の高い医療体験を提供することを目指しています。

【会社概要】

企業名 ：株式会社GENOVA

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

東京都渋谷区渋谷2-17-1 渋谷アクシュ23F

代表者 ：代表取締役社長 平瀬智樹

事業内容：メディカルプラットフォーム事業

スマートクリニック事業

歯科流通事業

DX事業

URL ：https://genova.co.jp

■株式会社カラダノートについて

カラダノートはユーザーのQOL向上のための効率化を支援

当社は、家族向け、社会向けの大きく2つの領域で事業を行っております。

家族向け領域としては、記録や共有を中心とする子育て・ヘルスケアアプリを起点として、ユーザーのライフイベントデータを取得し、様々な商材やサービスを提供する企業とのマッチングを支援しております。社会向け領域としては、様々なユーザーデータや当社知見を活かして少子化問題の解決に寄与する事業開発やコンサルティングを大手事業会社向けで提供しております。

【会社概要】

企業名 ：株式会社カラダノート

所在地 ：東京都港区芝浦3-8-10 MA芝浦ビル6階

代表者 ：代表取締役 佐藤竜也

事業内容：家族サポート事業

ライフイベントマーケティング事業

家族パートナーシップ事業

URL ：https://corp.karadanote.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

＜株式会社GENOVA＞

お問い合わせフォーム：https://genova.co.jp/contactform