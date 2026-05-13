【5月26日開催！】Beauty & Cosmeticsオンラインレポート紹介のお知らせ【TPCマーケティングリサーチ】
リサ・リューション事業を展開するTPCマーケティングリサーチ株式会社（代表取締役社長：松本 竜馬）は、2026年5月26日にBeauty & Cosmeticsオンラインレポート紹介を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349078/images/bodyimage1】
「オンラインレポート紹介」は、調査を担当したリサーチャー自らが自分の言葉でレポートを紹介することで、お客さまにそのテーマに対するリサーチャーの熱量を感じていただくとともに、
レポートの理解をより深めていただきたいという思いから実施しています。
下記のような関心やお悩みをお持ちのお客様は是非ご参加ください。
・膨大な資料・データを読む時間がないので、レポート内容をクイックに把握したい・・・
・レポートの項目・分類の背景や意図が知りたい・・・
・このレポートがどのような「課題」を解決してくれるのか知りたい・・・
・レポートを自身の業務にどのように活用できるかが知りたい・・・
・リサーチャーの市場理解と自分の市場理解にギャップがないか知りたい・・・
・今後の研究開発テーマ検討や戦略策定のため、各社の研究開発動向や注目の研究分野を知りたい
・レポートを読むだけではわからない、「気づき」があれば教えてほしい・・・
参加料は無料ですので、ぜひ奮ってご参加くださいませ。
◇詳細＆お申し込みはこちら◇
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6941/
◇レポート紹介概要
・開催日時：2026年5月26日（火）13時30分～16時30分
・参加方法：Microsoft Teams
・参加費用：無料
ー美容・化粧品関連のテーマについてー
スキンケア、メイクアップ、ヘアケア、敏感肌・アトピー、R&D、OEM、原料・素材、通販、美容室・サロン、海外、男性、美容食品といった領域のなかで、新刊テーマを中心にライブ配信にてレポートのポイントをご紹介いたします。
＝＝タイムスケジュール＝＝
(1) 13:30～14:00 2026年 韓国コスメのトレンドレポート（日本編・韓国編）
(2) 14:00～14:30 2025年 東南アジアの化粧品市場
(3) 14:30～15:00 2026年 敏感肌コスメの市場分析調査
(4) 15:00～15:30 2026年 炭酸コスメの市場分析調査
(5) 15:30～16:00 2025年 男性の化粧品の使用実態と商品ニーズ
(6) 16:00～16:30 2025年 ベースメイク化粧品の使用実態と今後のニーズ
※(1)については、今回が初めてのご紹介となります。
《視聴方法・セミナー形式》
ライブ配信（Microsoft Teams ウェビナー）で実施。
Microsoftのアカウントをお持ちでない場合も、
Webブラウザからご視聴いただけます。
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：https://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349078/images/bodyimage1】
レポートの理解をより深めていただきたいという思いから実施しています。
下記のような関心やお悩みをお持ちのお客様は是非ご参加ください。
・膨大な資料・データを読む時間がないので、レポート内容をクイックに把握したい・・・
・レポートの項目・分類の背景や意図が知りたい・・・
・このレポートがどのような「課題」を解決してくれるのか知りたい・・・
・レポートを自身の業務にどのように活用できるかが知りたい・・・
・リサーチャーの市場理解と自分の市場理解にギャップがないか知りたい・・・
・今後の研究開発テーマ検討や戦略策定のため、各社の研究開発動向や注目の研究分野を知りたい
・レポートを読むだけではわからない、「気づき」があれば教えてほしい・・・
参加料は無料ですので、ぜひ奮ってご参加くださいませ。
◇詳細＆お申し込みはこちら◇
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6941/
◇レポート紹介概要
・開催日時：2026年5月26日（火）13時30分～16時30分
・参加方法：Microsoft Teams
・参加費用：無料
ー美容・化粧品関連のテーマについてー
スキンケア、メイクアップ、ヘアケア、敏感肌・アトピー、R&D、OEM、原料・素材、通販、美容室・サロン、海外、男性、美容食品といった領域のなかで、新刊テーマを中心にライブ配信にてレポートのポイントをご紹介いたします。
＝＝タイムスケジュール＝＝
(1) 13:30～14:00 2026年 韓国コスメのトレンドレポート（日本編・韓国編）
(2) 14:00～14:30 2025年 東南アジアの化粧品市場
(3) 14:30～15:00 2026年 敏感肌コスメの市場分析調査
(4) 15:00～15:30 2026年 炭酸コスメの市場分析調査
(5) 15:30～16:00 2025年 男性の化粧品の使用実態と商品ニーズ
(6) 16:00～16:30 2025年 ベースメイク化粧品の使用実態と今後のニーズ
※(1)については、今回が初めてのご紹介となります。
《視聴方法・セミナー形式》
ライブ配信（Microsoft Teams ウェビナー）で実施。
Microsoftのアカウントをお持ちでない場合も、
Webブラウザからご視聴いただけます。
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：https://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
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